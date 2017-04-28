Anaokulu Öğretmenlerinden Hasta Çocuklara Ziyaret

Silvan ilçesinde anaokulu idareci ve öğretmenleri, hastanede yatan çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.



İlçedeki Hasuni Anaokulu idareci ve öğretmenleri, Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nde yatan çocuk hastaları ziyaret etti.



Öğretmenler, çocuklara çeşitli hediyeler vererek onlara moral vermeye çalıştı.



Hasta yakınları, idareci ve öğretmenlerin bu anlamlı davranışından dolayı kendilerine teşekkür etti.



Oldukça memnun olduklarını ifade eden hasta yakınları, "Çocuklarımızın hasta ve sıkıntılı olduğu bu günlerinde bizleri ziyaret eden idareci ve öğretmenlere teşekkür ederiz." dedi.