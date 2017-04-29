Anaokulu Öğretmeni Yaşam Savaşını Kaybetti

Kütahya'da, 17 Mart'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan anaokulu öğretmeni Sinem Kıyak (25), 41 gün süren yaşam savaşını kaybetti.



Tavşanlı-Kütahya karayolunda 17 Mart'ta meydana gelen 2 kişinin öldüğü ve 18 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan ve Emet Gülten Dayıoğlu Anaokulunda öğretmenlik yapan Kıyak, tedavi gördüğü Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.



Genç öğretmenin ölüm haberi yakınları, öğrencileri ve ilçe halkını üzüntüye boğdu.