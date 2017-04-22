Anaokulu Öğrencilerinin 23 Nisan Coşkusu
Bilecik Anaokulu öğrencileri düzenledikleri gösteriler ile 23 Nisan coşkusunu yaşadılar.
Bilecik Anaokulu öğrencileri düzenledikleri gösteriler ile 23 Nisan coşkusunu yaşadılar.
Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından Bilecik Anaokulu öğrencileri 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadılar. Düzenlenen programda açılış konuşması yapan Bilecik Anaokulu Müdürü Müge Üstünbaş, Ulusal Egemenlik bayramının Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğini ve Cumhuriyetin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğunu belirtti. Üstünbaş, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu alanda hem dünyada bir ilki oluşturmakta hem de geleceğin cumhuriyet nesillerine atamızın verdiği önemi ifade etmektedir. Bizler Bilecik Anaokulu olarak ülkemiz ve insanlık adına büyük bir kazanım olacak olan her şeyin en güzeline layık olan çocuklarımızı okuyan, anlayan, araştıran, düşünen, soran, sorgulayan, yenilikçi, milli ve manevi değerlerine bağlı insan haklarına saygılı kendine güvenen bireyler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz"dedi.
Okul Müdürü Müge Üstünbaş'ın konuşmasının ardından Bilecik Anaokulu öğrencileri hazırladıkları dans gösterilerini sunarak, etkinlik sona erdi. - BİLECİK