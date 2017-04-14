Anaokulu Öğrencilerine Yangın Eğitimi

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, anaokulu öğrencilerine yangın ve ekipman eğitimi verdi.



Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek müdürlüğün işleyişi hakkında bilgi aldı.



Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli İtfaiye Eğitmeni Ömer Çakmak, araç malzeme tanıtımı, yangın kıyafetleri tanıtımı, maket üzerinde yangın söndürme tekniklerini öğrencilere anlattı.



Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürü Ahmet Çevik, eğitimin faydalı geçtiğini belirterek, "Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğümüzü ziyaret ettik. İtfaiye Müdürlüğünün çalışmaları çocuklarımıza anlatıldı. Çocuklarımız bu konu da bilinçlendirildi, bu uygulamadan dolayı İtfaiye Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



Öğrencilere ayrıca uygulamalı olarak yangın söndürme tatbikatı gösterildi.