Anaokulu Öğrencilerinden Polis Merkezine Ziyaret

Zonguldak'ta, anaokulu öğrencileri, Karaelmas Polis Merkezi'ni ziyaret etti.



Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri Şerife Artilki ve Berna Baltacı ile Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü nedeniyle görev yapan polislere çiçek takdim ettiler.



Anaokulu öğrencileri ve öğretmenlerinin yapmış olduğu anlamlı ziyaretten memnun olduğunu belirten yetkililer, çocuklarla tek tek ilgilenerek polis merkezini ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.



Daha sonra öğrencilere polisin görevleri anlatılarak polis merkezi gezdirildi.