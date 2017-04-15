Anaokulu Öğrencilerinden Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret

Konya'nın Kulu ilçesinde anasınıfı öğrencileri, Polis Haftası nedeniyle Kulu Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.



Polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Sezgin Alp, sınıf öğretmeni Nesrin Akdemir, Rukiye Doğru Kaya ve anasınıfı öğrencileri Kulu Emniyet Müdürü Vekili İsmail Orhan'ı makamında ziyaret etti.



Emniyet Müdür Vekili İsmail Orhan, anasınıfı çocuklarının Polis Haftasını kutlamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çocuklara polisin görevleri hakkında sinevizyon gösterimi ve film izleterek çikolata ikramında bulundu. - KONYA