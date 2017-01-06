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Anaokulu Öğrencileri Vali Doğanay'ı Ziyaret Etti

Anaokulu Öğrencileri Vali Doğanay'ı Ziyaret Etti

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerini makamında kabul etti.

Anaokulu Öğrencileri Vali Doğanay'ı Ziyaret Etti

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerini makamında kabul etti.

Öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyetini belirten Doğanay, çocuklarla ilgilenerek sohbet etti.

Ziyarette, Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürü Ayten Akay, öğrencilerin düzenleyecekleri dönem sonu gösterisi ve sergi açılışına Vali Doğanay'ı davet etti.

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