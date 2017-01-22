Anaokulu Öğrencileri Su Altı Dünyasını Atölyelerle Keşfetti

Eskişehir'de özel bir anaokulunun öğrencileri, Büyükşehir Belediyesinin, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisinde bulunan Eti Sualtı Dünyası'nı ziyaret etti. Minik öğrenciler, su altı dünyasının büyülü dünyasında eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkardı.



Anaokulu öğrencileri, Eti Sualtı Dünyası'nda düzenlenen atölyelerde su altı canlılarının yaşamlarını öğrendiler. Kırk öğrencin katıldığı eğitimlerde, balık besleme, deniz kirliliği, dalgıç iletişimi ve sulu deneyler atölyeleri gerçekleştirildi.



Balık besleme atölyesinde öğrenciler su ürünleri mühendisleri ve profesyonel dalgıçlar eşliğinde uygulamalı olarak balık beslemenin tüm detaylarını öğrenmenin keyfini çıkardılar. Deniz kirliliği atölyesinde ise çocuklar, denizlerin kirletmenin zararlarını öğrendiler.



Sualtı Dünyası yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi Eti Sualtı Dünyası Kış Atölyelerinin kayıtlarının devam ettiğini ifade ederek, 9-12 yaşlarındaki öğrencileri ara tatillerinde eğlenerek, bilgilerini artıracakları, kış atölyelerine davet etti.