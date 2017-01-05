Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Konservatuarı ziyaret eden, Sevgi Anaokulu öğrencileri piyano çalıp, şarkı söyledi.



Sevgi Anaokulu öğrencileri, Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Konservatuarı ziyaret etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri tarafından karşılanan minikler ve öğretmenleri, kültür müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildiler. Ayrıca, müdürlük bünyesinde sürdürülen müzik kursu salonuna da giren öğrenciler, piyano çalıp şarkı söyledi.



Ziyaret esnasında minik öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - ADIYAMAN