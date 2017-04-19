Anaokulu Öğrencileri Fidan Dikti

Sivas'ın Zara ilçesinde anaokulu öğrencileri çam fidanı dikti.



Zara Atatürk Anaokulu öğrencileri, Şeyh Merzuban Mahallesi'nde bulunan Sada Tepesi'nde 200 çam fidanını toprakla buluşturdu.



Fidan dikiminin ardından Zara Orman İşletme Şefi Zeki Görgülü çocuklara orman ve ağaç sevgisi, ormanın insan hayatındaki önemi hakkında bilgi verdi.



Zara Belediyesinden gelen görevliler de çocuklara, şapka, balon ve tohumlu kalem hediye etti.



Etkinliğe Atatürk Anaokulu Müdürü Muhammed Kıras ile öğretmenler katıldı.