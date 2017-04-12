Anaokulu öğrencileri, emniyet müdürüne yumurta hediye etti



ADANA - Anaokulu öğrencileri Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'a okulda kendi besledikleri tavukların yumurtasını hediye etti.

Müdürü Ak, "Mutlu Gelecek Projesi" kapsamında yüzlerce öğrenciyi hayvanat bahçesi ve lunaparka götürdü. Ak, ayrıca lösemili çocuklarla ve engellileri de unutmadı. Ak'ın çocukları çok sevdiğini gören Adana Rotary Kulübü Anaokulu öğrencileri, öğretmenlerine emniyet müdürünü ziyaret etmek istediklerini söyledi. Öğretmenler, bunun üzerine Osman Ak'tan randevu aldı. Öğrenciler ziyarete giderken okul bahçesinde besledikleri tavukların yumurtasını da toplayarak emniyet müdürüne götürdü. Bir öğrencinin polis şapkasıyla geldiği ziyaret sırasında Emniyet Müdürü Ak, çocuklarla yakından ilgilendi. Çocukları tek tek öpen Ak, hediye yumurtayı alınca şaşırdı. Kendisi de kız öğrencilere oyuncak bebek, erkek öğrencilere ise oyuncak polis otosu verdi. Bir kız öğrencinin, oyuncağı biraz gecikince ağlamaya başlaması üzerine Ak, onunla daha yakından ilgilenip teselli etti, gönlünü aldı.Çocuklar Ak'a hep bir ağızdan "sizi çok seviyoruz, iyi ki varsınız" dedi.