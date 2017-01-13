Anaokulu Öğrencileri 112 Çağrı Merkezini Ziyaret Etti

Türkiye genelinde 112 acil çağrı hattının gereksiz aranmasının önlenmesi için başlatılan "Yaşama Yol Ver" kampanyası kapsamında Seyit Ali Onbaşı Anaokulu öğrencileri 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti.



İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret eden minik öğrenciler, 112 acil hattının nasıl arandığını, ne zaman ve hangi durumlarda aranması gerektiğini, ihtiyaç duyulduğunda aranması halinde insanlara nasıl yardımcı olunduğunu öğrenme fırsatı buldu.



Daha sonra acil yardım ambulansı ve snowtrack türü paletli ambulansı gezerek sağlık personellerinin yardımıyla ambulansların içindeki cihazlar hakkında bilgi aldı.



Ağrı 112 Servis Komuta Kontrol Merkezi Sorumlusu Tolga Altuncu, ziyaretlerine gelen Seyit Ali Onbaşı Anaokulu'nun yaklaşık 45 öğrencisine, 112 acil hattını hangi durumlarda nasıl arayabilecekleri konusunda bilgi verdiklerini söyledi.



Tüm birimleri gezdiklerini anlatan Altuncu, "Öğrencilere acil yardım ambulansı ile paletli ambulansımızı da anlattık. Erken yaşlarda bu tür etkinliklerle verilen eğitimler oldukça faydalı." dedi.



Yaklaşık 2 saat süren eğitimin ardından öğrencilere eğitici broşürler ile çeşitli hediyeler dağıtıldı.