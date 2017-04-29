Anamur ile Girne Kardeş Kent Oldu

Anamur Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Belediyesi arasında "Girne-Anamur İşbirliği ve Kardeş Kent" protokolü imzalandı.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Anamur Belediyesi'nde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Anamur ile Girne arasındaki ilişkilerin 1975 yılında başladığını söyledi.



Seçildikten sonra Girne'nin hangi şehirlerle kardeş olduğunu araştırdığını belirten Güngördü, şöyle konuştu:



"1975 yılında Anamur ile Girne'nin kardeş şehir olduğunu tespit ettim ve meclis kararının bir kopyasını Anamur Belediyesi'nden beni ziyaret eden arkadaşlara verdim. Biz başkanımızla ilişkilerin çıtasını yükseltmek için yeniden başlama kararı aldık. Bu dönemde bir takım adımların atılması gerektiğine inanıyorum. Belediye düzeyinde, sivil toplum düzeyinde, aileler düzeyinde karşılıklı gidiş gelişlerin hızlanması için 2 şehrin belediyelerine önemli görevler düşüyor. Girne'ye döndüğümüzde ben sivil toplum örgütlerinin Anamur ile ilişkilerinin gelişmesi için çalışacağım."



KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ise, Girne Belediyesi ile Anamur Belediyesi arasındaki kardeşlik bağlarının bu sözleşmeyle yenileneceğini belirtti.



Geçmişte Anamur ile Girne arasında ilişkilerin olduğunu anımsatan İnanıroğlu, "Anamur halkı, suyunu da bizimle paylaşmıştı. Bundan dolayı son derece mutluluk duymaktayız. Girne bizim için çok önemli bir kent. Girne'miz Kıbrıs'ın kalbidir. Bu güzel kenti umarım hepiniz ziyaret etme şansı bulursunuz." dedi.





"Kardeş kent ağı ördük"



Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe de, Türkler'in yoğun yaşadığı Almanya'dan, Türki cumhuriyetlerinden ve Kıbrıs'tan birer kentle kardeş şehir olmayı amaçladıklarını kaydetti.



Bu anlaşmadan sonra önemli gelişmeler beklediğini bildiren Başkan Türe, şöyle devam etti:



"Fiziki projeler, sosyal kültürel faaliyetler, Anamur limanının yapılmasıyla tarım ve turizm alanında ortak çalışmalar yapacağımıza inanıyorum.

Başkanımızı ziyaret ettiğimizde 'biz zaten kardeşiz' diyerek daha önceki yazışmaları gösterdi bize. Arada ihmal edilen yılları birlikte çalışarak telafi edeceğiz. Yavru vatanımıza 1.5 yıl önce can suyu verdik. Bu anlaşmadan sonra Türkiye, Kıbrıs, Almanya ve Azerbaycan'ı birbirine bağlamış olacağız. Ulaşımın kolaylığı sebebiyle herkesin çok rahat gidip gelebileceği kardeş kent ağı ördük. Bu anlaşmaların sivil toplum örgütleri, turizmciler, iş adamları ve okulların işbirliği yapmasına vesile olmasını umuyorum."



Konuşmaların ardından Türe ve Güngördü, Girne-Anamur İşbirliği ve Kardeş Kent Protokolü'nü imzaladı.