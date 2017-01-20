Anamur Emniyetine Araç Takviyesi

Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2 otomobil ile 2 adet motosiklet takviyesi yapıldı.



Emniyet Müdürü M. Ercan Yılmaz, törende yaptığı konuşmada "İl Emniyet Müdürlüğümüz, gözden ırak olan gönülden de ırak olur sözünü yerle bir etti. Emniyet müdürlüğümüze gönderdikleri bu hizmet araçları, Anamur'un asayiş ve güvenliği için tahsis edilmiş araçlardır. Bizim hareket kabiliyetimizi de arttırmıştır. Bu anlamda teşkilatım ve Anamur adına teşekkür ederim" dedi.



Anamur İlçe Kaymakamı Cengiz Cantürk ise konuşmasında, "Anamur İlçe Emniyetimiz bence son derece başarılı çalışmalarıyla kamuoyunun takdirini kazandı. Ancak fiziki yetersizlikleri olan bir hizmet binası var. İnşallah yakın zamanda yeni bir emniyet binası yapılması için gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.



Teslim töreninde kurban kesilerek müftü Zeynel Abidin Çınar öncülüğünde dua yapıldı. - MERSİN