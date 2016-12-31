Anamur'da Yeni Yıl Eğlencesi

MERSİN'in Anamur İlçesi'nde 2016'nın son gününde küçükler ve yetişkinler gönüllerince eğlendi.



Toros dağlarının yüksek kesimlerine yağan kar belediye ait kepçelerle kamyonlara yüklenerek ilçe meydanına getirildi. Yüzlerce çocuk meydanı doldururken aileler de miniklerin sevincine ortak oldu. Muşrup Sanat Sokağı'nda ise belediyenin kurduğu çadırın altına toplanan vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Belediye ekipleri vatandaşlara kestane dağıttı. - Anamurmersin