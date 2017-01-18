Anamur'da Yangın Paniği

Anamur İskele Mahallesi asma köprü karşısındaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Altınçay sitesinde oturanlara korku dolu anlar yaşattı.



Akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle sazlık alanda yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede söndürdü.



Sazlık alanın yakınındaki site sakinleri büyük korku ve panik yaşadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - MERSİN