Anamur'da Gündüz Kar Yağışı, Akşam da Seralarda Don Telaşı Yaşanıyor

Anamur'da yaşanan kar yağışı, çocukları sevindirirken üreticileri ise telaşlandırdı.



Anamur'da bir süre etkili olan kar yağışı çocukları sevindirdi. Ancak, şehir merkezinde yağan kar, yerde birikin tutmadan eriyince çocuklar istedikleri oyunları yeterince oynayamadı. Öte yandan kaldırım kenarlarında, park halindeki arabaların üzerlerinde biriken kar, Anamurluları heyecanlandırmaya yetti.



Anamur ilçe merkezininde tutmayan kar, yüksek mahallelerinde ise topragı tamamen beyaza bürüdü. Özellikle muz ve çilek üreticileri ise, don tehlikesi telaşı yaşadı. Seralarda tedbir almayı ihmal etmeyen üreticiler ise, 2 gün boyunca zirai don mücadelesi edecekler. - MERSİN