Anamur'da Ev Yangını

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Yağmur Sokak'ta Nihat Özural'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı anda çıkan yangın, Anamur İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.



Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - MERSİN