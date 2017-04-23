Anamur'da 23 Nisan'ı Erteleme Protestosu

MERSİN Valiliği'nin meteoroloji uyarılarına dayanarak il ve ilçelerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını ertelemesi, Anamur İlçesi'nde protesto edildi.



Yeni Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sınırlı tutulan törene Kaymakam Cengiz Cantürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tuğrul, Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Temel, Kore Gazileri ve vatandaşlar katıldı. Milli Eğitim Müdürü Aziz Dağıstan, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından törenin fırtına nedeni ile ertelendiğini duyurunca kutlama için gelen vatandaşlar tepki gösterdi. Kutlamanın ertelenmesini alkışlarla protesto eden vatandaşlar, "Zaten ne zaman kutlama yaptırdınız ki?" diye bağırdı. Bunun üzerine Kaymakam Cantürk, törenin saatteki hızı 100 kilometreyi aşan bir fırtına nedeniyle ertelendiğini, kutlamanın ileri bir tarihte yapılacağını söyledi. Kaymakamın açıklamasına rağmen alkışla protestolar devam etti ve arkadan "Yazıklar olsun" sesleri yükselmeye başladı. Tepkilerin devam etmesi üzerine Kaymakam Cantürk, Milli Eğitim Müdürü Aziz Dağıstan'lı ile yaptığı görüşmenin ardından kutlamanın yarın saat 09.30'da Yeni Cumhuriyet Meydanında yapılacağını duyurdu. Bunun üzerine vatandaşlar dağıldı.



İSTİKLAL MARŞINI EZBERE OKUDU



Annesi Makbule Yılmazyurt ile Yeni Cumhuriyet Meydanı'na gelen ana sınıfı öğrencisi Güneş Yılmazyurt'un İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuması üzerine Kaymakam Cantürk, küçük kızı yanına çağırıp tebrik etti.



- Anamur