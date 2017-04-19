Akdeniz Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen Analytech Analiz ve Labaratuvar Teknolojileri, Ekipmanları Fuarı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Analiz Sistemleri, Tanı Sistemleri, Uygulamalar, Teknikler, Yazılımlar, Labaratuvar Cihazları, Otomasyon ve Robotik Sistemler, Ölçümleme, Test, Kalite Kontrol şeklindedir.



Düzenleyici: Akdeniz Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş.



Konusu: Analiz ve Labaratuvar Teknolojileri, Kimyasallar, Kalite Kontrol Ölçümleme



Türü: İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı



Mekan Adresi : Gümüş Cad. No: 4



Başlangıç Saati : 20.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Analytech Analiz ve Labaratuvar Teknolojileri, Ekipmanları Fuarı



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır