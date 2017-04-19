Analytech Analiz ve Labaratuvar Teknolojileri, Ekipmanları Fuarı
Akdeniz Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen Analytech Analiz ve Labaratuvar Teknolojileri, Ekipmanları Fuarı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
Akdeniz Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen Analytech Analiz ve Labaratuvar Teknolojileri, Ekipmanları Fuarı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Analiz Sistemleri, Tanı Sistemleri, Uygulamalar, Teknikler, Yazılımlar, Labaratuvar Cihazları, Otomasyon ve Robotik Sistemler, Ölçümleme, Test, Kalite Kontrol şeklindedir.
Düzenleyici: Akdeniz Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş.
Konusu: Analiz ve Labaratuvar Teknolojileri, Kimyasallar, Kalite Kontrol Ölçümleme
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Mekan Adresi : Gümüş Cad. No: 4
Başlangıç Saati : 20.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Analytech Analiz ve Labaratuvar Teknolojileri, Ekipmanları Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
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