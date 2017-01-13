Analig Tekvando Grup Müsabakaları

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekvando Grup Müsabakaları Nazilli ilçesinde başladı.



Nazilli Spor Salonundaki seremonide konuşan Nazilli Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Güven Eker, müsabakalara katılan sporculara başarı diledi.



Büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirten Eker, müsabakalara Aydın, Afyonkarahisar, Bilecik, Denizli, Eskişehir, Manisa, İzmir, Kütahya, Uşak ve Muğla'dan 144 sporcunun katıldığını söyledi.



Müsabakalarda, yıldız erkekler 33 kiloda Ali Ceylan, yıldız erkekler 41 kiloda Ali Osman Üstün, yıldız bayanlar 44 kiloda Gamze Argın, yıldız erkekler 49 kiloda Eray Çap, yıldız bayanlar 29 kiloda Marziye Bozkurt, yıldız bayanlar 51 kiloda Aybüke Arıoğlu, yıldız bayanlar 37 kiloda Edanur Uluman 1. oldu.



Türkiye Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gökay Budak ve Federasyon Temsilcisi Süleyman Başar müsabakaları izledi.