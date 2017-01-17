STAT: 13 Şubat
HAKEMLER: Erkan Engin(xxx), Deniz Turgut(xx), Ahmet Ayaz (xx)
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Ahmet Burgaz (xx)- Alparslan (xx), Yavuz (xx), Ahmet Kaan (xx) (Dk.67 Ahmet Güney x), Zeynel (xx), Barış (xx) (Dk.82 Cenk x), Erdi (xx), Cebrail (xxx), Yasin (xxx), Oğuz (xx) (Dk.89 Güney x), Ömer (x)
TUZLASPOR: Bekir (xxx)- Ferhat (xx), Bülent (xx), Sadık (xx), Arif (xxx), İbrahim (xx), Ozan (xx) (Dk.59 Melik xx), Muharrem (xx) (Dk.80 Anıl x), Tuncay (xx), Kıvanç (xxx)(Dk.86 Tolunay), Okan (xx)
GOL: Dk.77 Kıvanç (Tuzlaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Yavuz (Anagold 24 Erzincanspor)
SARI KARTLAR: Barış, Oğuz, (Anagold 24 Erzincanspor), Arif, Ferhat, Anıl (Tuzlaspor)
ZİRAAT Türkiye Kupası E Gurubunda Anagold 24 Erzincanspor, konuk ettiği Tuzlaspor'a 1-0 yenildi. İlk yarısı çekişmeli geçen maçta Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golü 77'nci dakikada Kıvanç attı.
- Erzincan
Anagold 24 Erzincanspor-Tuzlaspor: 0-1 (Ziraat Türkiye Kupası)
STAT: 13 ŞubatHAKEMLER: Erkan Engin(xxx), Deniz Turgut(xx), Ahmet Ayaz (xx)ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Ahmet Burgaz (xx)- Alparslan (xx), Yavuz (xx), Ahmet Kaan (xx) (Dk.67 Ahmet Güney x), Zeynel (xx), Barış (xx) (Dk.82 Cenk x), Erdi (xx), Cebrail (xxx), Yasin (xxx), Oğuz (xx) (Dk.
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