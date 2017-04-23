Anagold 24 Erzincanspor-Kocaelispor: 0-0
STAt: 13 ŞubatHAKEMLER: Mert Güzenge (x), Barkın Güdü (xx), Deniz Caner Özaral(xx)ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bilal (xxx)- Ahmet Kaan (xxx), Erdi (xx), Volkan (xx), Aybars (x), Cebrail (xx), Cenk (xx) (Dk.80 Berkant), Serhat (xxx), Safa (xx) (Dk.52 Ömer x), Alihan (xx) (Dk.
STAt: 13 Şubat
HAKEMLER: Mert Güzenge (x), Barkın Güdü (xx), Deniz Caner Özaral(xx)
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bilal (xxx)- Ahmet Kaan (xxx), Erdi (xx), Volkan (xx), Aybars (x), Cebrail (xx), Cenk (xx) (Dk.80 Berkant), Serhat (xxx), Safa (xx) (Dk.52 Ömer x), Alihan (xx) (Dk.62 Alihan xx), Umut (xx)
KOCAELİSPOR: Can (xx)- Kadir (xx), Murat (xx), Kemal (xx), Mert (xx), Sefa (xx), Burak (xx)(Dk.81 Şenol), Sinan (xx), Özgür(xx) (Dk.66 Oğuzhan x), Ali (xxx), Burak Özbakır (xx) (Dk.84 Mehmet)
SARI KARTLAR: Berkant (Anagold 24 Erzincanspor), Kadir (Kocaelispor)
SPOR Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grupta mücadele eden Anagold 24 Erzincanspor, kendi sahasında karşılaştığı Kocaelispor'la 0-0 berabere kaldı.
- Erzincan