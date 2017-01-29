Anagold 24 Erzincanspor-Kızılcabölükspor: 1-1

STAT: 13 Şubat Şehir Stadyumu
HAKEMLER: Gökçen Öztürk(xx), Abdulkadir Döner(xx), Abdullah Melih Karaduman (xx)
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Ahmet (xx)- Yavuz (xx), Ahmet Kaan (xx), Cebrail (xxx), Sefa (xx) (Dk.78 Ahmet Güney x), Emre (xx), Cenk (xxx) (Dk.64 Aybars x), Yasin (xx), Safa (xx), Oğuz (x), Ali (xx) (Dk.85 Barış)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xx)- Semih (xx), Tayfun (x), Özer (xx), Hüseyin (xx), Mustafa (xx) (Dk.66 Cihat x), Fevzi (xx) (Dk.80 Canberk), Ali (xx), Kerim (xx), Ramazan (xx), Fatih (xxx)
GOLLER: Dk.5 (penaltı) Cenk (Anagold 24 Erzincanspor), Dk.18 Fatih (Kızılcabölükspor)
SARIKARTLAR: Oğuz, Aybars (Anagold 24 Erzincanspor), Hüseyin, Semih, Tayfun (Kızılcabölükspor)
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Anagold 24 Erzincanspor kendi saha ve seyircisi önünde Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kaldı. Çekişmeli geçen maçta, Anagold 24 Erzincanspor'un golünü 5'inci dakikada penaltıdan Cenk attı, Kızılcabölükspor'un gölünü ise 18'inci dakikada Fatih kaydetti.
- Erzincan