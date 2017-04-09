Anagold 24 Erzincanspor-Karacabey Birlikspor: 1-2





STAD: 13 Şubat



HAKEMLER: Veli Karakaya (xxx), Volkan Akçit (xxx), Mehmet Özkan (xx)



ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bilal (xx)- Ahmet Kaan (xxx), Erdi (xx), Volkan (xx) (Dk.83 Zeynel x), Aybars (x), Ahmet Güney (xx)(Dk.54 Cebrail xxx), Serhat (xxx), Safa (xx), Oğuz (xx) (Dk.76 Berkant x), Alihan (x), Umut (xx)



KARACABEY BİRLİKSPOR: Ramazan (xx)- Hurşit (xxxx)(Dk.89 Hüseyin), İbrahim (xx) (Dk.76 Çağrı x), Ali (xxx), Gökhan (xx), Süleyman (xx), Alim (xxx), Yusuf (xx), Samet (xxx)(Dk.83 Süleyman x), Deniz (xx), Erhan (x)



GOLLER: Dk. 67 (penaltı) Cebrail (Anagold 24 Erzicanspor), Dk.44 Alim, Dk.77 Ali (Karacabey Birlikspor)



SARI KARTLAR: Bilal, Serhat (Anagold 24 Erzincanspor), Deniz, (Karacabey Birlikspor)



SPOR Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grupta mücadele eden Anagold 24 Erzincanspor, kendi sahasında Karacabey Birlikspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın 15'inci dakikasıda Anagold 24 Erzincanspor'dan Alihan kaznılan penaltı atışından yararlanamadı.



- Erzincan