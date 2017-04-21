Anadolujet'ten 1 TL'ye Uçak Bileti

Türk Hava Yolları'nın alt markası olan Anadolujet, kuruluşunun 9'uncu yıl dönümünde 1 TL'ye iç hat bileti satacak.



Bu kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, biletlerini 22-24 Nisan 2017 tarihleri arasında satın satın alacakları biletlerle 23 Mayıs – 22 Haziran 2017 tarihleri arasında iç hatlarda diledikleri noktaya 1 TL'den başlayan bilet fiyatları ile seyahat edebilecek.



Biletlerle ilgili daha fazla bilgiye Anadolujet'in internet sitesi veya 444 25 38 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabilecek.



Anadolujet, Türk Hava Yolları'nın alt markası olarak 2008'de kuruldu. 23 Nisan'da 5 uçakla seferlerine Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan başlayan Anadolujet'in bugün filosunda 32 uçak bulunuyor. - İstanbul