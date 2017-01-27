Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Yarışları Tamamlandı

Yüzme Federasyonu Adana İl Temsilciliğinde bulunan ve Spor Genel Müdürlüğü "Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme çerçevesinde gerçekleştirilen müsabakalara 15 kulüpten 175 sporcu katıldı.



Adana Rıza Salih Saray Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçme müsabakalarında sporcular birbirlerine üstünlük kurmak için kıyasıya mücadele ettiler.



Müsabakalar sonunda, 4-5 Şubat tarihinde Mersin'de gerçekleştirilecek Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakalarında Adnan Sanrı ve İlknur Karataş'ın kafile başkanlığı yapacağı Volkan Burak Tuncil, Gökhan Can Ciğer, Hafize Ece Yörüsün, Özgür Yarar, Yılmaz Sayın'ın antrenör olarak gözetiminde olacak sporcuların isimleri şu şekilde:



"Asya Tunç, Bengü Neriman Özgenç, Nehir Üçbilek, Ece Sarısoy, Duru Bigay, Deray Binen, Uğur Eymen Güven, Ahmet Kemal Yaşar, Selman Ali Güneş, Arıkan Çağan Özcan, Atay Binen, Cem Sarısoy, Burcu Aliye Bulut, Gülen Buyruk, Kumsal Çömlekçioğlu, Ayşe Naz Koç, Duru Buyruk, Nehir Korkmaz, Mehmet Ege Topçil, Hasan Ali Alat, Yiğit Öylü, Toprak Kiser, Mustafa Efe Mart, Egemen Bostancı, Ceren Gürpınar, Ayşe Aleyna Sevenay, Peteksu Kaya, Umut Ekin Çelik, Eren Yarar, Emirhan Dıkacı, Derin Yerlikaya, Ada Merve Pas, Beste Özkan, Atakan Malgil, Bora Tokcan, Berkay Aksu, Emine Naz Coşkun, Angela Helin Dinçer, Bilge Nur Tepeli, Mustafa Sevenay, Yaremir Yücel, Kayra Erdoğan, Ebru Soyer, Ahsen Gül, Göksu Sibel Kurul, Efe Altınbüken, Cumali Tuna Uluç ile Sidar Deniz Demirtaş." - ADANA