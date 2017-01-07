Anadolu Yıldızlar Ligi Marmara Bölgesi Müsabakaları

Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi Marmara Bölgesi Müsabakalarının badminton analig karşılaşmaları Edirne'de düzenlendi.



Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mimar Sinan Spor salonunda düzenlenen müsabakalara Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'dan sporcular katıldı.



Müsabakalar yarın sonra erecek.



Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak, müsabakalar öncesi yaptığı konuşmada, Anadolu Yıldızlar Ligi Marmara Bölgesi Müsabakalarına ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirtti.



Ocak, sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.