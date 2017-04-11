Anadolu'ya Özgü Bitkiler Koruma Altında

Türkiye'nin ilk şifalı bitkiler bahçesi olan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, tamamı 'Organik' yöntemlerle üretilen 700'ü aşkın bitkisiyle tohum bankalarını aratmıyor.



2005 yılında 14 dönümlük arazi üzerine kurulan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, organik yöntemlerle üretilen bitkilerin korunmasını, tanıtılmasını, üretilip yaygınlaştırılmasını sağlıyor. Bahçedeki 700'ü aşkın bitkibirebir doğal ortamındaki haliyle yetiştiriliyor.



Özellikle Türkiye'de yetişmesi zor olan kırmızı muz, mango, avokado gibi meyvelerin de yetiştirildiği Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde, anavatanı Malezya olan limon otu bitkisini de bulmak mümkün. Sentetik gübre ve ilaçların kullanılmadığı Tıbbi Bitkiler Bahçesi, 70 yıllık domates tohumuyla Norveç'teki Svalbard Küresel Tohum Deposu'na meydan okur nitelikte. 'Gönüllü Bahçıvanlık' adı altında her yaştan vatandaşın bahçıvanlık yapmasına olanak sağlayan Tıbbi Bitkiler Bahçesi, sunduğu staj imkanı sayesinde de üniversitelerin gözdesi haline geliyor.



Herbarium (Bitkilerin kurutulup saklanması), sera, atölyeler, laboratuvar, güneş saati ve tabiat takviminin bulunduğu bahçede gezinirken çeşitli küçük canlılara da rastlamak mümkün. Haftanın 7 günü ücretsiz gezebilecek bahçede, dışarıda bulunmayan birçok bitki türü satışa sunuluyor. Zencefil, zerdeçal, havlıcan, tarçın, ıhlamur ve elma gibi kış bitkilerin yetiştiği bahçede, cildi yumuşatmak için kozmetik ürünlerde kullanılan aloe vera bitkisi de koruma altına alınan bitkiler arasında yer alıyor. - İSTANBUL