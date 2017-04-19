Anadolu Üniversitesinde referandum gerginliği

Öğrenciler ile güvenlik personeli arbede yaşandı



ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi'nde referandum sonuçlarını protesto etmek isteyen öğrenciler ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Olay, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesinde bulunan Yeni Yemekhanede yaşandı. Referandum sonuçlarını protesto etmek ve akşam saatlerinde gerçekleştirecekleri eylemin duyurusunu yapmak isteyen yaklaşık 20 kadar öğrenci burada bir araya geldi. Bir süre kaşık ve çatallarla masalara vurarak ses çıkaran öğrenciler ve güvenlik görevlileri arasında sözlü tartışma yaşandı. Öğrencilerin protestosunu devam ettirmesiyle birlikte sözlü münakaşa kısa sürede arbedeye dönüştü.

Kısa süren arbedenin ardından öğrenciler dışarıya çıkarken yemekhanedeki bazı öğrenciler de güvenlik görevlilerine ve yapılan müdahaleye tepki gösterdi.

(MK-MET-Y)