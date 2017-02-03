Anadolu Üniversitesi Yökdil'in Organizasyonunu Yapacak

Anadolu Üniversitesi (AÜ), Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) başlatılan ve yükseköğretim tarihinde ilk olan "alana özgü" dil yeterliliğini belirlemeye yönelik tek dil sınavı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'nın organizasyon ve uygulama ayağını üstlenecek.



AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi, organizasyon deneyiminin yanı sıra teknik altyapı, kalite düzeyi yüksek ve üretken insan kaynağı sayesinde Türk yükseköğretim sistemine katkıda bulunmaya devam ediyor.



Bu kapsamda AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Prof. Dr. Rahmi Er ile sınav organizasyonunun yürütücü ortaklarından Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'in de katıldığı tören ile üniversitenin YÖKDİL'in, organizasyon ve uygulama ayağını üstleneceği protokol imzalandı.



Protokol kapsamında YÖK tarafından bu yıl ilk kez 30 ilde tek oturum şeklinde 5 Mart'ta gerçekleştirilecek YÖKDİL sınavının organizasyonu ve uygulanması AÜ tarafından gerçekleştirilecek.



Organizasyonun bir diğer paydaşı olan Ankara Üniversitesi ise sınav sorularının hazırlanması sürecinde katkıda bulunacak.