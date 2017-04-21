Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.



Rektör Gündoğan, yayınladığı kutlama mesajında, "Kurtuluş mücadelesini tarihine yakışır bir azim ve kararlılıkla zafere ulaştırarak cumhuriyetle neticelendiren ve hiçbir koşulda esareti kabul etmeyen aziz milletimizin egemenliğinin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yıl dönümünde, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Ülkemiz, tarihinin bu önemli dönüm noktasını çocuklara armağan ederek parlak geleceğine duyduğu güveni bütün dünyaya emsal teşkil edecek biçimde perçinlemiştir. Bu düşüncelerle 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bütün çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor ve gözlerinden öpüyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR