Anadolu Üniversitesi başarılı öğrencileriyle buluşmaya devam ediyor



KIRŞEHİR - Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sisteminin başarılı öğrencileriyle farklı illerde bir araya gelmeye devam ediyor.

Bugüne kadar 30'u aşkın ilde gerçekleştirilen törenlerin 19 Nisan Çarşamba günkü durağı ise Kırşehir oldu. Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen "Açıköğretim Sistemi Başarı Belgesi Takdim Töreni" kapsamında, Açıköğretim Sisteminde dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi.

Törende konuşan Anadolu Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakülteleri Dekan Vekili Prof. Dr. Hasan Durucasu, Açıköğretim Sisteminin büyük bir sistem olduğuna dikkat çekerek görüşlerini şu şekilde dile getirdi:

"Açıköğretim Sisteminin çok sayıda öğrencisi var. Öğrencilerimiz bizi bilmiyor biz de onları bilmiyoruz. Bu nedenle öğrencilerimizi illerinde ziyaret ederek başarılı olan öğrencilerimizi başarı belgesi ile onurlandırarak onların gururlarına ortak olalım istedik. Kırşehir'de programlarında yüksek derece almış 150 öğrencimize belgelerini takdim ettik."

Açıköğretim Sisteminin; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden oluşan bir sistem olduğuna değinen Prof. Dr. Durucasu, "Bu fakülteler aracılığıyla yurt içi ve yurt dışında yaygın öğretim yoluyla eğitim olanağı sunmaya çalışıyoruz. Açıköğretim Sistemi aracılığıyla şu ana kadar 8 milyon öğrenciye sunduğumuz eğitim olanaklarıyla yeni ufuklar açmış bulunuyoruz ve açmaya da devam edeceğiz." dedi.

Açıköğretim Fakültesi Kırşehir Büro Sorumlusu Özlem Çavuşmirza ise, tören kapsamında katılımcılara yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Program, öğrencilere katılım belgelerinin takdiminin ardından son buldu.