Anadolu Platformu Genel Başkanı Aldemir, Vali Çataklı'yı Ziyaret Etti

Anadolu Platformu Genel Başkanı Turgay Aldemir, Kilis Valisi İsmail Çataklı'yı ziyaret etti.





Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çataklı, platformun, Suriyelilere yönelik olarak yapacağı çalışmalarda, ortaklaşa yürütülecekleri faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yaptı.





Aldemir de Vali Çataklı'ya platformun yürüttüğü çalışmaları anlattı.





Ziyarette, Anadolu Öğrenci Birliği Başkanı Adem Er ve Diriliş Derneği Başkanı Hüseyin Polat da bulundu.