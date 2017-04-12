Anadolu Osb Burs Desteğini Artıracak

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB) Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, burs verdikleri öğrencilerin, mesleki eğitim alan arkadaşlarına öncülük ettiklerini belirterek, "Öğrencilerin başarılarının devamlılığı halinde eğitime destek burslarını iki katına çıkaracağız." ifadesini kullandı.



Anadolu OSB'den yapılan açıklamaya göre Tuncay, OSB'nin burs desteği verdiği Polatlı Meslek Lisesini ziyaret etti.



Meslek lisesinin memleket meselesi olduğunu vurgulayan Tuncay, Çanakkale savaşlarında şehit olan bin 764 askerin anısına diktikleri badem ağaçlarının geliriyle sağladıkları bursların devam etmesi konusunda çalışmaları ilerlettiklerini bildirdi.



Burs alan öğrencilerin başarılarının sürmesi durumunda lise eğitiminden sonra alacakları yurt içi ve yurt dışı eğitimlerini de destekleyeceklerine işaret eden Tuncay, Polatlı ilçesinde mesleki eğitime ilginin artması halinde eğitim fonundan önemli bir kaynağı bu ilçeye aktaracaklarını kaydetti.



Burs alan öğrencilerin, mesleki eğitim alan arkadaşlarına öncülük ettiğini belirten Tuncay, "Öğrencilerin başarılarının devamlılığı halinde eğitime destek burslarını iki katına çıkaracağız. Aynı zamanda Anadolu OSB olarak, burs alan öğrencilere staj yapma ve uygulamalı eğitim imkanı da sunacağız. Öğrencilerin staj sürecinde işletmelerden memnun kalmaları halinde doğrudan istihdamlarının sağlanmasına öncülük edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Ziyaret sonrasında Tuncay, okul yönetimine Çanakkale savaşlarında şehit olan askerleri simgeleyen "Kan Çiçekleri" adlı tabloyu takdim etti.