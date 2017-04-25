Anadolu'nun Renkleri Projesi" Kudüs'te

KUDÜS (AA) – Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Türk kültürünü ve sanatını dünyaya tanıtma amacıyla başlattığı "Anadolu'nun Renkleri Projesi", Kudüs Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Filistin Kültürel Değişim Festivali'nde tanıtıldı.



Kudüs Üniversitesinde düzenlenen festivale, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Başbakan Başdanışmanı Prof. Dr. Bekir Karlığa, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu ve Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Furkan Özdemir katıldı.



Bu çerçevede Kudüs Üniversitesinde düzenlenen konferansta bir konuşma yapan Prof. Dr. Karlığa, "İslam medeniyeti, farklı kültürlerin ve farklı toplumların katkılarıyla yükselmiştir. Bu ortak birikime Araplar olduğu kadar Türkler de katkı sunmuştur. Bunun en somut örneğini Osmanlı medeniyetinde müşahede edebiliriz." dedi.



Karlığa'nın konuşmasının ardından Anadolu'nun Renkleri Projesi kapsamında üniversitenin konferans salonunda yine Karlığa'nın eseri olan "Batıya Doğru Akan Nehir" adlı belgeselinin gösterimi yapıldı.



Daha sonra üniversitenin sergi salonunda ressam Tuna Akçay'ın 'Küreselleşmeye İnat Kimlikli Sanat' başlıklı şehir ve insan temalı resim sergisinin açılışı yapıldı.



Programda ayrıca ebru sanatı gösterimiyle semazen eşliğinde müzik dinletisi yapıldı.



Programın sonunda AA muhabirine konuşan Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Kültür ve Sanat Koordinatörü Reha Ermumcu, "Ülkemizin zengin kültür ve sanatını yurt dışında tanıtmayı amaçlayan bu projeler sayesinde Türkiye'yi Filistin'e daha fazla yakınlaştırıyoruz. Kudüs Üniversitesinde gerçekleşen bu festivale çeşitli alanlardaki katılımımızı YEE'nin katkıları ile gerçekleştirdik. Genç üniversite öğrencileri ile kurduğumuz yakın ilişkiyi devam ettirmek en büyük hedefimiz." şeklinde konuştu.