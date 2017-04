Anadolu'nun Asırlık Çınarları Sandık Başında

Doğu Anadolu'da yaşamını sürdüren ve yaşı 100'ü aşan bazı vatandaşlar, halk oylamasında vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullandı.



Ağrı'nın Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde oturan 10 çocuk, 56 torun sahibi 108 yaşındaki Hüseyin Yarar ve 86 yaşındaki eşi Cilli Yarar, Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu kullanması için İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekiplerce evinden sedye ile alındı.



Ambulansla Alpaslan Mahallesi'ndeki İstiklal İlkokulu'na götürülen Yarar çifti, sağlık personelince sedyelerle oy kullanacakları "1016" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa getirildi.



Seçim görevlilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yarar ve eşi birlikte oyunu kullandıktan sonra tekrar ambulansla evlerine götürüldü.



Hüseyin Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerçek yaşının 108 olduğunu ancak kimlikte yaşının küçük yazıldığını söyledi.



Eşiyle çocuklarının geleceği için oy kullandıklarını belirten Yarar, "Geleceğimiz, çocuklarımız, barış için, terörün bitmesi için oy verdim. Terör ve terörist istemiyoruz." dedi.



Hüseyin Yarar'ın torunu Gökhan Yarar ise çok önemli olan halk oylaması için dedesi Hüseyin ile babaannesi Cilli Yarar'ı oy kullanmaya getirdiklerini belirterek, özellikle dedesinin referandum u çok önemsediğini dile getirdi.



Kendisinin de ülkenin geleceği adına oy kullanmaları amacıyla dedesi ve babaannesinin oy kullanmasına yardımcı olduğunu ifade eden torun Yarar, "Ülkemizin ve milletimizin geleceği adına, ülkenin 2023 hedefleri doğrultusunda ilerlemesine katkıda bulunmak adına sağlık ekiplerinin yardımı ile onları oy kullanmaya getirdik." dedi.



Torun Yarar, dedesinin kimlikte küçük yazıldığını ifade ederek, şunları aktardı:



"Yaklaşık 3 yıl önce yapılan yaş araştırmasında yaşadığı olayları anlatarak ortalama yaşının 108 olduğu belirtildi. Kimlikte yaşı biraz daha küçük gözükmekte. Cumhuriyet tarihi öncesine varan yaşı var. Yaşı ortalama 108. Hatırladığı olayları bize aktarıyor. Dedem devletini, milletini çok seven, bize her yönüyle öğütler veren değerli bir insan. Dedem yokluğu, çileyi her yönüyle görmüş. Dedem ve nenem maddi ve manevi her yönüyle devletimizin sağladığı imkanlarla hayatlarını sürdürmekte."



104 yaşında sandığa koştu



Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Çay Mahallesi'nde yaşayan 104 yaşındaki yatalak hasta Fevzi Bakar da ambulansla sandık başına giderek oy kullandı.



Bakar'ın oy kullanmak istemesi üzerine ailesinin haber vermesiyle İlçe Devlet Hastanesinden gelen ambulans ile Şehit Fatih Devravut İlkokuluna götüren Bakar, burada sağlık görevlileri ve yakınlarının desteğinde oyunu kullandı.



Fevzi Bakar, oy kullandıktan sonra "Oy kullandığım için mutluyum." dedi.



Fevzi Bakar'ın yeğeni Ahmet Bakar ise amcasının oy kullanmak istemesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istediklerini ifade etti.



Ahmet Bakar, amcasının oy kullandığı için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "104 yaşındaki hacı amcamız yatalak hasta. Oy kullanmaya gidemediği için ambulans geldi. Ambulansla okula götürüp orada oyunu kullandırdık. Şimdi eve getirdik. Oyunu kullandığı için mutlu." diye konuştu.



90 yaşındaki nine elinde Türk bayrağı ile oy verdi



Erzurum'da yaşayan 90 yaşındaki Esme Ceviz ise elindeki Türk bayrağıyla sandığa giderek oy kullandı.



Kemik erimesi ve kalp rahatsızlığı sebebiyle kendi imkanları ile oy kullanmaya gidemediği için kentin Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'ndeki evinden Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerince alının Ceviz, ambulans ile oy kullanacağı İnönü İlköğretim Okulu'na getirildi.



Elindeki Türk bayrağı ile oy kullandıktan sonra AA muhabirine açıklama yapan Ceviz, "İstiklal için ve bayrak için oy kullandığı"nı dile getirdi.



Sağlık ekiplerine kendisine yardım ettikleri için teşekkür eden Ceviz, "Benim iki tane evladım gibi sevdiğim Recep var. Biri Recep Tayyip Erdoğan, diğeri Recep Akdağ. İkisini de öz evladım gibi seviyorum. Bu hizmetlerden dolayı Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.



Ceviz'in yakını Onur Yücesoy da hükümetin yatırımları sayesinde sağlık alanında büyük gelişme sağlandığını ifade ederek, "Şimdi sağlık hizmetleri ve her şey çok mükemmel. Demokrasi için büyük bir bayrak dalgalanıyor. Efsane Sağlık Bakanımız Recep Akdağ'ın hizmetleriyle hastalarımız evinden alınarak itinalı şekilde sandıklara getiriliyor. Vatan ve millet için insanlar demokratik hakkını kullanıyor." dedi.



Yücesoy, Ceviz'in oy kullanmasına destek verdikleri için sağlık ekiplerine ve yetkililere teşekkür etti.