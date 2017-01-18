Anadolu'nun Abdalları Odunpazarı'nda Olacak

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından "Anadolu'nun Abdalları (Bozlaklar) Konseri düzenlenecek. 20 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek olan konsere, Kırşehir Mahalli Sanatçıları Tahir Uçar, Burhan Ertaş, Vedat Öz, Kenan Çulha, Bayram Doğan ve Musa Çekiç katılacak. Anadolu'nun Abdalları (Bozlaklar) Konseri'ni dinlemek isteyen vatandaşların, biletleri Odunpazarı Belediyesi Kültür Merkezleri'nden temin edebileceği bildirildi. - ESKİŞEHİR