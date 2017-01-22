Anadolu'nun Abdalları Mest Etti

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü "Anadolu'nun Abdalları (Bozlaklar)" isimli konser programı düzenledi.



Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen konsere, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Odunpazarı Belediye Meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 2 bölümden oluşan konser programının ilk bölümünde Kırşehir mahalli sanatçılarından Tahir Uçar sahne aldı. Uçar, sahnede seslendirdiği ve bağlaması ile çaldığı birbirinden güzel türkülerle gelen konukların kulaklarının pasını sildi. Konserin ikinci bölümünde Kırşehir mahalli sanatçılarından Burhan Ertaş, Vedat Öz, Kenan Çulha, Bayram Doğan ve Musa Çekiç seslendirdikleri türkülerle konuklara keyifli bir akşam yaşattı. Konser sonunda Başkan Kurt, gelen sanatçılara gerçekleştirdikleri performanslardan dolayı teşekkür etti. Başkan Kurt, günün anısına sanatçılara çiçek verdi. - ESKİŞEHİR