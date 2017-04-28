Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi" Devam Ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce Türkiye'nin 28 şehrinde düzenlenen 'Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi' kapsamında, 'Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi: Mustafa Kutlu' konusunda panel gerçekleştirildi.



Konya Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen panele, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, SÜ Genel Sekreteri İbrahim Halıcı, SÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. H. Ahmet Şimşek, okul müdürü Sadrettin Başkürkçü ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Başkanlığını Ayşegül Aytekin'in yaptığı panelde, Gülizar Sarman 'Mustafa Kutlu'nun Hayatı ve Eserleri Arasındaki Bağ', Berra Biçençark 'Mustafa Kutlu'nun Hikayelerinde Toplumsal Gelişme', Döne Kızılkılınç 'Mustafa Kutlu'nun Hikayelerinde Gerçek Aşk ve İdeal Aşk', Fatma Gök 'Mustafa Kutlu'nun Hikayelerinde Taşra Yaşamı' konularında sunum gerçekleştirdi.



"Sosyal bilimler toplumsal bütünlük açısından önemli"



SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin panelistleri tebrik ederek, öğrencilerin konunun özüne vakıf olabilen yorumlar getirdiğini ifade etti. Duyduğu memnuniyeti de dile getiren Prof. Dr. Şahin, "Bir genel cerrah olarak sosyal bilimlere de büyük önem veriyorum. Türkiye'deki iyi cerrahlardan birisiyim. Avrupa camiasında bilimsel çalışmalarımla tanınan bir cerrahım. Ama benim yaptığım işleri yapacak yurt dışından bir adama ayda 10 bin dolar verir, getirir, yaptırırsınız. Hiçbir şey de kaybetmezsiniz. Benden daha iyi de yapabilir. Çünkü olay tekniktir. Ama toplumu inşa eden, toplumsal örgüleri oluşturan bir sosyal bilimciyi dışarıdan getiremezsiniz. Getirdiğiniz zaman ithal sosyal bilimci sizin toplumunuzun yapısını değiştirir. Sizin inancınızla, kültürünüzle örtüşmeyecek bir süreci başlatır ve toplumsal bütünlük bozulur, dağılır. Toplum, gücünü kaybeder. Bu nedenle sosyal bilimler önemli" diye konuştu.



Program, hediye takdiminin ardından sona erdi. - KONYA