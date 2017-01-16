Anadolu Medeniyetleri" Sergisi Açıldı

Anadolu'da kurulmuş uygarlıkların eserlerinin maketlerinin yer aldığı "Anadolu Medeniyetleri Sergisi", Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.



Maltepe Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Maltepe Celal Avşar Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan sergide, Anadolu'nun farklı dönemlerine dair tarih ve kültürle dolu zaman yolculuğuna çıkıldı. Sergide, Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim" dediği Edirne'deki Selimiye Camisi, 2. Bayezid Külliyesi, İstanbul'daki Topkapı Sarayı'nın giriş kapısı ile Ayasofya Camisi arasındaki 3. Ahmet Çeşmesi ve Bursa'nın sembolü Yeşil Türbe maketleri yer alıyor.



Cumhuriyet dönemine dair maketlerin de bulunduğu sergide, Çanakkale Şehitleri Anıtı'nın maketi de bulunuyor.



Sergide Anadolu'nun farklı dönemlerindeki uygarlıklara ait objeler, günlük hayatta kullanılan araç-gereçler, Osmanlı ve Selçuklu çinileri de sergileniyor.



Sergi, 22 Ocak'a kadar ziyaretçilerine açık olacak.