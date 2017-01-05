Anadolu Kuzey Khb Genel Sekreterliğinde Görev Değişimi

Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği (KHB) Genel Sekreterliğinde devir teslim töreni gerçekleştirildi.



Genel sekreterliğin konferans salonundaki törende, geçen yıl İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne atanan eski Anadolu Kuzey KHB Genel Sekreteri Prof. Dr. Kemal Memişoğlu genel sekreterlik görevini, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kamil Özdil'e devretti.



Törende konuşan Memişoğlu, millete daha iyi hizmet verebilmek için asker gibi çalıştıklarını belirterek, "Kader insanı nereye götürüyorsa siz oraya gidiyorsunuz. Çünkü hayatımda öyle ciddi makamlar düşünmedim ve hep bilime, genel cerrah olarak hizmet etmeyi bir hedef olarak çizmiş birisiydim." dedi.



Memişoğlu, 14 yıllık yöneticilik görevi süresince Allah'ın hiçbir zaman kendisini mahcup etmediğini düşündüğünü anlatarak, şunları kaydetti:



"Bu görevleri bizden daha iyi yapanlar da vardı. Başarısız da olabilirdim ama bu kapıdan başarısız bir şekilde çıkmadığım için Allah'ıma binlerce şükürler ediyorum. Başhekimlik ve kuruluş aşamasında genel sekreterlik de dahil çok kolay süreçler değildi. Zaten sağlıkta dönüşüm hiç kimse için kolay değildi. Sağlıkta mantık ve sistem değişince herkes zorlandı. Millete daha iyi hizmet verebilmek için hepimiz asker gibi çalıştık. Benim gibi bütün sağlık çalışanları da çalıştı."



"Şiddete karşı toplumun sağlıkçılara sahip çıkması lazım"



Prof. Dr. Memişoğlu, hiç kimsenin şiddeti tolere etmemesi gerektiğini belirterek, toplumun sağlıkçılara sahip çıkmasının önemine değindi.



"Bizde de yanlış yapanlar olabilir. Bunu sağlıkçılar zaten bilir." diyen Memişoğlu, öncelikle insan sağlığını ve bu sağlığı sunanları düşüneceğini aktardı.



Memişoğlu, "Bizim burada bıraktığımız bir hoş seda. Hizmetlerimiz bizim mutluluğumuzu sağlıyor. Burayı görmek, bu insanların söylediklerini duymak inanın benim için trilyonlara bedeldir." diye konuştu.



Genel Sekreterlik görevini devralan Özdil de şunları söyledi:



"Uzun süre birlikte çalışma fırsatı bulduğum, son derece dinamik, çalışkan, özverili ve ufkumuzu açma konusunda öncülük eden Kemal Memişoğlu'ndan görevi devralmaktan son derece mutluyum. İnşallah layıkıyla bulunduğumuz yerlerde hizmet etme çabası içinde olacağız. Hiçbirimizin birbirimizden üstün yönü yok. Herkes bulunduğu birimin sorumlusudur. Bir bütünün parçalarıyız. Görevi devraldığım günden itibaren daha ileriye götürmek için ben ve arkadaşlarım çalışmalarımızı bu yönde devam ettiriyoruz."



Törene Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe, Anadolu Güney KHB Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Lütfullah Orhan, Bakırköy KHB Genel Sekreteri Op. Dr. Kemal Tekeşin ile hastane yöneticileri ve personelleri de katıldı.



Tören, plaket takdiminin ardından sona erdi.