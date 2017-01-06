Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği'nden "Kırım Türkleri" Konferansı

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği'nde, Yrd. Doç. Erşahin Ayhün tarafından "Kırım Türkleri" konulu konferans verildi.



Konferansın açılışında konuşan Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doğanses, "Dünü bilmeyen bugünü anlayamaz, bugünü anlamayan yarını göremez, inşa edemez, hatta dünden gelen hamlelerin nedenlerini bile düşünemez. Biz de dernek olarak tarihten ders almak ve tarih bilincimizi geliştirmek adına konferanslar düzenliyoruz" dedi.



Yrd. Doç. Erşahin Ayhün, "Kırım'ı ilhak edip, gayri hukuki bir şekilde halkını soykırıma uğratarak ve sürgün ederek içini boşaltan siyasi güçlerin iktidarları da yok olup gitmiştir. Topraklarını kaybeden Kırım halkının vatana dönüş mücadeleleri, günümüze kadar devam edip gelmiştir. Kırım Türkleri'nin tarihinden alınacak çok dersler vardır" ifadelerini kullandı.



Konferansa çok sayıda davetli katılırken, davetlilere ikramlar da bulunuldu. - ESKİŞEHİR