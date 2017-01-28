Anadolu İnançları Ezgilerle Buluşuyor

Doğu ve Batı kökenli enstrümanlar aracılığıyla, yüzyıllardır uyum içinde var olan Anadolu'nun kültürel çeşitliliğine vurgu yapmayı amaçlayan İnanış Ezgileri Kadıköy sahne alacak.

Hem bağlama, cura, ney, kanun, tambur, erbane gibi geleneksel sazlar hem de piyano, keman, çello, viyola, kontrbas, akustik gitar gibi batı sazlarının yer aldığı grup 25 kişiden oluşuyor.

ŞAMAN DANSI, SEMA, İLAHİLER…

İnanış Ezgileri Anadolu İnançları Projesi, 30 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'de Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Etkinlikte Anadolu'nun binlerce yıllık inançları olan Alevi, Ezidi, Ortodoks/Ermeni, Ortodoks/Rum, Seferad/Yahudi, Sufi, Süryani, Şafii/Kürt ilahileri icra edilecek. Ayrıca şaman dansı, sema, semah olmak üzere 3 bölümde dans gösterisi olacak. Eser icraları dışında Anadolu'da yaşamış ve eserleri icra edilen inançlara ve kültürlere ait çeşitli metinlerle (bayramlar, gelenekler, mitolojik veya dinsel hikayeler) bu inançların anlatıları da gerçekleştirilecek.