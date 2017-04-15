Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Sözen Açıklaması

Anadolu Güvenlik Korucular ve Şehit Aileleri Konfederasyon Başkanı Ziya Sözen, yarın yapılacak halk oylamasına ilişkin "Yarın bir olma günüdür, yarın beraber, kardeş olma günüdür" dedi.



Sözen, Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneğinin Hatay İl Başkanlığı açılışında yaptığı konuşmada, Hatay'da her kesimden vatandaşların huzur ve kardeşlik içinde yaşadığını anımsattı.



Birilerinin, yıllardır değişik oyunlarla Türkiye'nin üzerine geldiğini belirten Sözen, "35 yıldır eli kanlı, alçak, şerefsiz, hain terör örgütü PKK ile üzerimize geliyorlar, bu da yetmedi en son 15 Temmuz'da aklını, vicdanını, şerefini ve namusunu kiraya verecek kadar satılmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri gibi pırıl pırıl bir üniformanın içerisine girmiş o hain FETÖ'cülerle, tanklarıyla, toplarıyla, jetleriyle üzerimize geldiler ama bir şeyi unuttular. Bizler, Çanakkale'de sabah namazında bugün kim şehit olacak diye kendi aralarında kura çekecek kadar gözü kararmışların torunlarıyız" diye konuştu.



Sözen, genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle herkesin 15 Temmuz'da yaşananlara karşı durduğunu belirterek şöyle devam etti:



"Yarın yapacağımız referandum , ne Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesidir ne de bir AK Parti meselesidir. Yarın bir olma günüdür, yarın beraber, kardeş olma günüdür. Yarın bu haçlı zihniyetine Hatay'da Osmanlı tokadı vurma günüdür, Allah'ın izniyle. Yarın ki halk oylamasında aklında soru işareti olan varsa 'hayır' cephesinde kimlerin yer aldığını iyi düşünsünler. 'Hayır' cephesinde 35 yıldır, doğu, güneydoğuda bebeklere, kadınlara, yaşlılara, evlatlarımız olan askerlerimize, polislerimize, güvenlik korucularımıza kurşun sıkan PKK terör örgütü var. 15 Temmuz'da bu halkımızın üzerine bizim vergilerimizle aldıkları jetlerden silah sıkacak, kurşun sıkacak kadar alçaklaşan FETÖ terör örgütü var, DEAŞ var. '16 Nisan'da evet çıkarsa biteriz' diyen Kandil var. Ben burada hepsine topyekun sesleniyorum. '16 Nisan'da evet çıkarsa biteriz' diyorsunuz ya sizler biteceksiniz, yok olacaksınız, tarihin çöplüğünde dahi yer bulamayacaksınız inşallah."



Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneği Genel Başkanı Hasan Türksel de 20 ay önce kurulan derneğin yalnızca devlet ve millet aşkıyla yandığını belirterek çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Konuşmaların ardından, dernek binasının açılışı gerçekleştirildi.