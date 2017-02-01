Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyon Başkanı Sözen Açıklaması

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyon Başkanı Ziya Sözen, terör örgütü PKK'nın Kürtlerin temsilcisi olmadığını ve hiçbir zaman olamayacağını söyledi.



Şırnak Şehit Gazi ve Köy Korucuları Federasyonunu ziyaret eden Sözen, burada yaptığı açıklamada, konfederasyon, federasyon ve köy korucularıyla referandumda "Evet" diyeceklerini bildirdi.



Kenti ziyaretinde gördüğü manzaranın kendisini çok üzdüğünü ifade eden Sözen, Kürt halkının hakkını savunduğunu iddia eden kişilerin halka ihanet ettiğinin fotoğrafının terör örgütü PKK'nın çukur kazdığı şehirlerde açıkça görüldüğünü söyledi.



Şırnak, Silopi, Cizre'de yaşanan çukur siyasetinde halkın büyük mağduriyetler yaşadığını aktaran Sözen, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"İnsanların buralarda evleri, iş yerleri, okulları camileri yıkılmış, vatandaşların büyük bir kısmi göç etmek zorunda bırakılmış. Vatandaşlar da net bir şekilde görmüşlerdir ki bunlar Kürt halkına hizmet etmediği gibi Kürt halkına büyük düşmanlık etmişlerdir. Asla bizim karşımıza da bizim temsilcimiz olarak çıkmayacaklardır. Burada evleri yıkılanlar Kürtler, camileri talan edilenler Kürtler, evlerini bırakıp gitmek zorunda bırakılanlar da Kürtler olmuştur. Bunlar Kürtlere kan ve mağduriyetten başka bir şey vermemişlerdir. Onlar yakmaya yıkmaya çalışırken devletimiz onları toparlamaya onarmaya veya yeniden yapmaya çalışmaktadır. Terör örgütü PKK Kürtlerin temsilcisi olamaz ve olamayacaktır."



Şırnak'ta yaraların sarıldığını belirten Sözen, yeni konutların yapımına başlanılacağını aktardı.



"Devletimiz sosyal devlet olmanın gereği olarak vatandaşımızın yanındadır. Devletin yaptığı yatırımların karşılığında Şırnaklı ve bölge insanına da büyük görevler düşüyor. 'Evet' oyunu kullanarak göstermeleri gerekiyor." ifadesini kullanan Sözen, referandumun ülkenin bekası için önemli bir fırsat olduğunu, süreci halka anlatmak için Hakkari, Mardin, Diyarbakır ve Muş köy ve beldelere gideceklerini anlattı.



Sözen, konuşmasını şöyle tamamladı.





"Bugün Şırnak'ın köylerinde, mezralarında PKK'nın katlettiği daha adı konulmamış bebeklerin, dedelerin, ninelerin izleri vardır. Bunların tek suçu Kürt olmak ve bu topraklarda yaşamaktır. Bu bir Kürt davası değildir artık o günler geride kaldı. Kimsenin bizi kandırmasına asla fırsat vermeyeceğiz. Referandumda en büyük rekor 'Evet' oyları Doğu ve Güneydoğu'da çıkacaktır. Çünkü vatandaşlarımız HDP'nin kanlı yüzünü artık görmüştür. Gezdiğimiz dolaştığımız vatandaşlar bize bunu söylemiştir."