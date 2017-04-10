Anadolu Folklörü Almanya'da beğeni topladı



Temel ElcivanEssen, 10 Nisan, (DHA)- Almanya'da iki yıl önce kurulan ve farklı ekinliklerde sahne alan Avrazya Dance Kompany, dün akşam Essen şehrinde gerçek-leştirdiği gala gösterisiyle seyircisinden büyük alkış aldı.



Halk Oyunları gitmeni Koreograf Sinan Koçak yönetiminde Essen'de izleyici karşısı-na çıkan Avrazya Dance Kompany dans topluluğu, iki ayrı bölümden oluşan bir gös-teri gerçekleştirdi. 65 kişilik Avrazya Dance Kompany, iki saati bulan gösterisinin sonunda salonu dolduran seyirci tarafından ayakta alkışlandı.



Kafkas, karedeniz ve Ege yöresi basta olmak üzere tüm Anadolu motiflerinden bu-ram buram esintiler sunan Avrazya Dance Kompany dans topluluğu, sahne düzeni, birbirinden muhteşem koreografileri ile izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Çok sayıda yaşları küçük olan gençlerinde yer bulduğu 65 kişilik dans grubunu eğiterek bir ekip haline getiren Koreograf Sinan Koçak, gösterinin Kafkas halk oyunları bö-lümünde grubuyla beraber yaptığı danslar salondan büyük alkış aldı.



Avrazya Dance Kompany yapımcısı ve menajeri Dursun Sarıoğlu grubun çalışmaları ile ilgili olarak, 'iki yıl önce kurduğumuz Avrazya Dance Kompany bünyesinde kızlı erkekli 65 genç bulunuyor. Koreograf Sinan Koçak tarafından uzun süren eğitimle-rinden ardından oluşan bu ekip, yine Sinan Koçak tarafından yönetilen gösteriler yapıyor. Tüm ekip olarak Anadolu folklorunu modern bir tarzla, Avrupa'da özellikle gençlere sevdirmeyi amaçlıyoruz' dedi.