Anadolu Efes Son Maça Bıraktı

Anadolu Efes: 62 - Olympiakos: 74Anadolu Efes, THY Euroleague play-off turu 4. maçında sahasında karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos'a 74-62 mağlup oldu.

Anadolu Efes Son Maça Bıraktı

Anadolu Efes: 62 - Olympiakos: 74

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off turu 4. maçında sahasında karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos'a 74-62 mağlup oldu. 2-2'ye gelen seri sonrası yarı finale çıkacak takım son maçta belli olacak.

Dörtlü Final'e kalacak takımı 2 Mayıs Salı günü Yunanistan'da oynanacak maç belirleyecek.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Borys Ryzhyk, Garcia Gonzalez, Boltauzer

Anadolu Efes: Thomas 2, Honeycutt 4, Doğuş 3, Derrick Brown 9, Cedi Osman 8, Jayson Granger 17, Thomas Heurtel 6, Brandon Paul 4, Bryant Dunston 7, Alex Kirk 2

Başantrenör: Velimir Perasovic

Olympiakos: Errick Green 10, Khem Brich 9, Patrick Young 4, Papapetrou 6, Spanoulis 18, Waters 3, Agravanis 2, Milutinov, Printezis 11, Papanikolaou 8, Mantzaris 3

Başantrenör: Ioannis Sfairopoulos

1. Periyot: 21-14 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 38-35 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 54-55 (Olympiakos lehine)

5 faul ile çıkan: Papanikolaou (Olympiakos)

İSTANBUL / DHA

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