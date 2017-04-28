Anadolu Efes Son Maça Bıraktı
Anadolu Efes: 62 - Olympiakos: 74Anadolu Efes, THY Euroleague play-off turu 4. maçında sahasında karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos'a 74-62 mağlup oldu.
Anadolu Efes: 62 - Olympiakos: 74
Anadolu Efes, THY Euroleague play-off turu 4. maçında sahasında karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos'a 74-62 mağlup oldu. 2-2'ye gelen seri sonrası yarı finale çıkacak takım son maçta belli olacak.
Dörtlü Final'e kalacak takımı 2 Mayıs Salı günü Yunanistan'da oynanacak maç belirleyecek.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Borys Ryzhyk, Garcia Gonzalez, Boltauzer
Anadolu Efes: Thomas 2, Honeycutt 4, Doğuş 3, Derrick Brown 9, Cedi Osman 8, Jayson Granger 17, Thomas Heurtel 6, Brandon Paul 4, Bryant Dunston 7, Alex Kirk 2
Başantrenör: Velimir Perasovic
Olympiakos: Errick Green 10, Khem Brich 9, Patrick Young 4, Papapetrou 6, Spanoulis 18, Waters 3, Agravanis 2, Milutinov, Printezis 11, Papanikolaou 8, Mantzaris 3
Başantrenör: Ioannis Sfairopoulos
1. Periyot: 21-14 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 38-35 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 54-55 (Olympiakos lehine)
5 faul ile çıkan: Papanikolaou (Olympiakos)
İSTANBUL / DHA