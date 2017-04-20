Anadolu Efes, Seriyi Eşitleme Peşinde
Anadolu Efes, Basketbol THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek.
Anadolu Efes, Basketbol THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek.
Serinin ilk maçını 87-72 kaybederek 1-0 geriye düşen lacivert-beyazlılar, ikinci maçtan galibiyetle ayrılıp, İstanbul'da oynanacak müsabakalar öncesi skoru eşitlemeye çalışacak.
Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Seride toplam 3 galibiyet elde eden ekip, Dörtlü Final'e yükselecek.
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