Anadolu Efes Seriyi Eşitledi
Deplasmanda Olypiakos'u 73-71 yenen Anadolu Efes, Seride durumu 1-1 yaparak saha avantajını eline geçirdi.
Deplasmanda Olypiakos'u 73-71 yenen Anadolu Efes, Seride durumu 1-1 yaparak saha avantajını eline geçirdi.
Kaynak: Dunya.com
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